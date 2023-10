Julia ‘di nakasama dahil nasa Paris: Gerald napuri sa pagkakawanggawa sa mga Aeta

Napingasan ng pagkakataong maging bahagi si Julia Barretto sa kawanggawa ng kasintahang si Gerald Anderson nang hindi siya makasama sa outreach program ng aktor para sa mga Aeta.

Hindi nagawang makaray ni Gerald si Julia at sa halip ang mga Gen Z o baguhang artists ng Star Magic ang isinama niya sa pagbibigay ng mga goods sa mga katutubo ng Botolan, Zambales kung saan naka-puwesto ang Hayati resort ng Kapamilya aktor.

Sa tinawag niyang ‘Operation Magic’, nagtungo si Gerald kasama ang mga taga-Coast Guard Philippines at Star Magic, maging ilang kaibigan, at namahagi ng mga bag of goods ang grupo sa komunidad ng mga Aeta.

Nakaposte sa Instagram ng aktor ang ilang larawan ng pagbisita nila sa nasabing lugar, kung saan suot-suot pa ni Gerald ang kanyang Coast Guard uniform.

Makikita sa photo gallery sa post ng aktor na nakipagsaya pa siya sa mga binatilyong Aeta. Nakipagsayaw, yumakap sa ilan.

Kitang-kita sa mukha ni Gerald ang kaligayahan sa ginawang pagkakawanggawa.

Wala sa Pilipinas si Julia dahil kasama ito ni Dra. Vicki Belo sa Paris, France para dumalo sa fashion week ramp shows ng mga kilalang brand.

Posibleng hindi pinalampas ni Julia ang madalang na pagkakataong ito na makapanood bilang VIP sa mga runway shows sa Paris kaya ito ang pinili niya.

Naging memorable naman ang project ni Gerald lalo’t ipinakita niya sa mga bagito ng showbiz ang kahalagahan ng pagbibigay-tulong sa mga kapuspalad.

Hindi dito natatapos ang operation dahil ayon kay Gerald sa caption ng post, “One of many to come.”

Sabi nga ng isang faney ni Gerald na nagkomento sa post niyang ‘yon, ang mga ganung gawain das ng Kapamilya actor ang hindi nakikita ng mga namba-bash sa boyfriend ni Julia.