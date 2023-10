Janice durog ang puso sa hiling ng bata

Hindi napigilan maiyak ni Janice de Belen dahil sa hiling ni ‘Mini Ms. U’ contestant na si Jewel.

Hiling kasi ng bata na maging kompleto na ang kanyang pamilya. Sa ngayon, madalas lang daw na sa pamamagitan ng video call nakikita ng bata ang pamilya. Kaya naman nasabi ng bata na masakit daw iyon sa kanya.

“Hindi ko kaya, ang hirap,” sabi lang ni Janice, sabay yakap sa bata para kumalma.

At doon nga nag-share ng kuwento si Janice tungkol sa kanyang mga anak.

“Ang mga anak ko, hindi rin nila kasama ‘yung mommy at daddy nila sa iisang bahay. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi kompleto ang kanilang buhay. May ate ka, may mommy at daddy ka. Ang pinaka-importante ay may nagmamahal sa iyo,” mensahe pa ni Janice sa bata na contestant nga sa segment na `yon ng ‘It’s Showtime’.

Sakit sa puso, di ba? (Dondon Sermino)