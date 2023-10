HORI7ON angat sa ibang K-pop group 

Nominado ang all-Filipino K-pop idol boy group na HORI7ON para sa Next Star (Men) category ng K-STAR MVA (Most Valuable Artist).

Mga naglalakihang rookie K-pop idols gaya ng ZEROBASEONE, BOYNEXTDOOR, at &TEAM ang mga kalaban nila sa nasabing category.

Pero kahit nga mga naglalakihang rookie idol groups ang kalaban ng HORI7ON ay sila pa rin ang nangunguna sa nagaganap na online voting sa IDOLCHAMP app o sa https://kstar-vote.com .

Patunay ito namas lumalaki ang following ng HORI7ON at ang pagdami ng ANCHOR (tawag sa kanilang fans).

Sumikat ang HORI7ON sa iba’t ibang bansa after maging hit ang kanilang debut song na ‘SEVEN7EEN’ na may 6.5 million views na ang music video.

Ang K-STAR MVA naman ay isang Japan-South Korea joint award venture kung saan pinipili ang shining K-pop stars mula sa apat na categories, Best Artist (Men), Best Artist (Women), Next Star (Women), at Next Star (Men).

Ang 4 winners ay i-aanunsiyo sa October 13, 2023.

Samantala, bumalik na ng Seoul, South Korea ang HORI7ON pero patuloy pa rin silang napapanood sa mga guestings nila sa GMA-7, TV5, at ABS-CBN platforms dahil na-shoot na nila ang mga ‘yon noong umuwi sila sa Pilipinas.

Babalik naman sila sa banda sa December para sa Asian Artist Awards 2023 (AAA) na magaganap on December 14 sa Philippine Arena sa may Bocaue, Bulacan.

Exciting, ha!