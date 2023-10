Grandmaster Darwin Laylo solong nagwagi sa round 7

ISINALBA ni GM Darwin Laylo ang Pilipinas matapos magtala ng panalo sa round 7 sa 19th Asian Games team chess competition sa Hangzhou Qi-Yuan (Zhili) sa China kahapon.

Pinisak ni 43-year-old Laylo si GM Ziaur Rahman sa board 3 upang tulungan ang Philippine men’s team na kaldagin ang Bangladesh, 2.5-1.5, at ilista ang seven match points sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System.

Tabla naman ang laban nina IM Paulo Bersamina, GM John Paul Gomez at IM Jan Emmanuel Garcia sa board 1, 2 at 4, ayon sa pagkakasunod, upang isalo ang Pilipinas sa two-way tie sa sixth.

May dalawang laro pa ang natitira, kailangan ng mga Pinoy woodpusher na ipanalo lahat upang manatiling may tsansa sa asam na podium finish.

Pero tiyak na dadaan sa butas ng karayom ang men’s team dahil katapat nila ang league leader na Iran sa round 8.

(Elech Dawa)