Dugo sa barangay eleksiyon dumanak, 2 kagawad niratrat

DALAWANG kagawad na kapwa kumakandidato sa idaraos na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre 30 ang itinumba matapos taniman ng bala sa ulo at katawan sa magkakahiwalay na insidente sa Bohol at Cebu.

Sa ulat, galing sa Buenavista cockpit area at pauwi na sa bahay si Kagawad Danilo Hayag Añora ng Barangay Dait Norte sa Buenavista, Bohol lulan ng kanyang motorsiklo nang tambangan ito ng riding-in-tandem sa Cangawa national highway sa bayan ng Buenavista bandang alas-12:30 nang hatinggabi kahapon.

Ayon kay Police Capt. Edcel Petecio, hepe ng Buenavista Municipal Police Station (MPS), matapos ang pamamaril ay mabilis na tumakas ang mga suspek habang isinugod naman ang biktima sa Francisco Dagohoy Municipal Hospital sa kabilang bayan.

Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng sumuring doktor dahil sa tinamong tama ng bala sa katawan.

Samantala, binaunan naman ng bala sa ulo ang biktimang si Anastacio Pacquiao, 60-anyos, kasalukuyang kagawad at tumatakbong kapitan sa Barangay Cansomoroy sa nasabing bayan

Ayon sa report ng Balamban Police, binabagtas ng biktima ang kahabaan ng Barangay Prenza lulan ng kanyang motorsiklo nang dikitan siya ng riding-in-tandem, bumunot ng baril ang backrider at ipinutok ito sa ulo ng una bandang alas-singko nang hapon.

Tumakas agad ang mga suspek pagkatapos ng krimen habang dinala sa ospital ang biktima pero binawian rin ito ng buhay.

Ayon sa pamilya ng biktima, wala naman itong natatanggap na anumang death threat bago nangyari ang krimen.

Kabilang sa mga sinisilip na motibo sa krimen ang personal na alitan. Hindi rin tinukoy sa report kung kamag-anak ng biktima ang pambansang kamao na si dating Senador Manny Pacquiao. (Edwin Balasa/Ronilo Dagos)