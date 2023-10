Brgy treasurer bumulagta, kasama sugatan sa pananambang

Patay ang isang barangay treasurer samantalang sugatan ang kasama nitong babae matapos silang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa Villaba, Leyte noong Huwebes.

Ayon sa report ng Villaba PNP magkaangkas sa motorsiklo ang mga biktima na sina Mateo Rasonable, 41-anyos, treasurer ng Barangay Mataloto, Leyte, Leyte at Angielyn Gulanie, 86-an­yos at residente ng Barangay Cabungahan, Villaba, Leyte habang pauwi ga­ling sa isang bangko sa bayan ng Carigara nang biglang sumulpot ang mga nag-aabang na suspek sa Barangay Cabungahan bandang alas-2:30 nang hapon.

Lumapit ang mga suspek na sakay din ng motorsiklo at pinagbabaril ang dalawa.

Dead on the spot si Rasonable dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan habang nakatakbo ang sugatang si Gulanie at humingi ng saklolo sa mga residente sa lugar.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente.

Robbery ang sinisilip na motibo sa krimen dahil tinangay ng mga suspek ang dalang sling bag ng mga biktima na naglalaman ng pera. (Ronilo Dagos)