Bilib kina Donny, Belle: Ruffa ayaw tumandang mag-isa

Kilig-kiligan ang DonBelle fans sa mga papuri ni Ruffa Gutierrez sa ‘Can’t Buy Me Love’ co-stars niyang sina Donny Pangilinan, Belle Mariano.

Sobrang appreciated nga ng mga fan nina Donny, Belle na bilib siya sa magka-love team. Na next Superstars ang mga ito para sa kanya.

“Ang bait po ni Miss Ruffa sa DonBelle. Sobra po namin kayong na-appreciate!” ang sabay-sabay na dialogue ng fans nina Donny, Belle.

Siyempre, kahit sina Donny, Belle naman ay sobrang thankful sa mga papuri sa kanila ni Ruffa, na ang bait nga raw sa kanila.

Anyway, after ng presscon ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay nausisa si Ruffa tungkol sa kanyang love life.

Kahit wala naman siyang sinabi kung may love life ba siya ngayon ay naaliw naman sa kanya ang mga nag-interbyu nang sabihin niyang gusto rin naman niyang may makasama sa pagtanda.

Na may ka-holding hands daw sana.

Ayaw nga ni Ruffa na tumandang mag-isa.

Okey naman daw na may dogs, cats siyang kasama, pero maganda rin na may special someone siyang kasama sa pagtulog sa gabi at paggising sa umaga.

‘Yun na! (Jun Lalin)