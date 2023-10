Bianca inialay ang advocacy para sa inang namatay sa cancer

Dream come true para kay Bianca Umali ang maging bahagi ng Breast Cancer Prevention advocacy bilang tribute sa yumao niyang nanay.

Ikinalugod nang husto ng Kapuso star ang pagiging isang advocate ngayon ng nasabing kampanya matapos mabuhay sa isang napakasakit na nakaraan.

Sa kanyang Instagram post na nagpapakita ng naging ganap niya sa isang breast cancer clinic, ikinuwento ni Bianca na dumaan siya sa isang malalim na sugat dulot ng nasabing karamdaman na naransan ng kanyang nanay.

Ayon kay Bianca, 5 years old siya nang bawian ng buhay ang kanyang nanay. Pero bago ‘yon, nakita ng aktres ang unti-unting pagbagsak ng kalusugan ng kanyang nanay. Sobrang kirot daw ang naranasan ng kanyang nanay dahil sa sakit na cancer.

Napagdamutan daw ng pagkakataon si Bianca na malapitan ang kanyang nanay, na hindi niya maintindihan kung bakit dahil sa murang pag-iisip pa noong mangyari ‘yon.

Nakikita lang daw niyang nag-iiyakan sa lungkot at awa sa kanyang nanay ang buo niyang pamilya.

May pagkakataong hindi siya pinapasok sa clinic habang sumasailalim sa radiation theraphy ang kanyang ina at kahit matapos na ang session. ‘Yun daw ay dahil ayaw ng kanyang nanay na ilagay sa peligro ang kanyang buhay sa radiation.

“I was deeply hurt. It felt as if I was robbed of precious moments with my Mom. She was in unimaginable pain and felt so much fear. She wasn’t pushing me away, it wasn’t that she didn’t want me around her – it was that she did not want me to see her in that state. She wanted my memory of her to stay as her ‘healthy and beautiful’ self. She wasn’t turning her back on me because she didn’t want to see me, she was turning back to hide her tears because she misses me so much too.”

Sumapi sa kampanya at naging ambassadress ng Breast Cancer Prevention si Bianca para sa mga batang gaya niya para maiwasang makaranas ng matinding kalungkutan sa kanilang mga mahal sa buhay na may cancer.

Sey pa ni Bianca, “After all the planning since 2017 –October 3, 2023 is the day that marks this milestone finally.”

Iniaalay ni Bianca ang advocacy niyang ‘yon para sa kanyang yumaong ina.

“Mommy this is how I honor you. This is for you.” (Rey Pumaloy)