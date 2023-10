BBM pinabilisan benepisyo ng mga magsasaka

Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture (DA) at Department of Finance (DOF) na bilisan ang pamimigay ng Rice Farmers Financial Assistance (RFFA) at Rice Competitive Enhancement Fund (RCEF).

“Inaatasan ko ang DA at ang DOF na pabilisin ang pamamahagi ng mga benepisyong ito,” wika ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Roxas City, Capiz kung saan namahagi siya ng bigas sa mga residente nitong Biyernes, Oktubre 6.

Sinabi ni Pangulong Marcos na mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa Capiz ang makikinabang sa tulong pinansiyal na ipagkakaloob mula sa RFFA na isang unconditional financial assistance para sa mga magsasaka ng nasa dalawang ektarya lamang ng lupa.

“Marami din pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar, at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila,” dagdag pa ng Pangulo. (Prince Golez)