Bala sa dibdib, birthday gift ni biyenan kay manugang

Malubhang nasugatan ang isang lalaki nang barilin ito ng kanyang biyenan sa gitna ng selebrasyon ng kanyang birthday sa Mabini, Batangas noong Huwebes nang gabi.

Inoobserbahan pa sa intensive care unit (ICU) ng isang ospital ang biktimang si Placido Panopio, 54-anyos, isang foreman dahil sa tinamong tama ng bala sa dibdib.

Ayon sa report ng Mabini police, nakikipag-inuman ang biktima sa bahay ng kanyang anak sa Barangay Bagalangit nang makarinig sila ng mga putok mula sa labas ng bahay bandang alas-10:00 nang gabi.

Lumabas ito at nakita ang biyenan na may hawak pang baril. Nang tanungin ito ng biktima kung anong nangyari, siya naman ang binali­ngan ng suspek at binaril sa dibdib.

Pagkatapos nito ay mabilis na sumakay ang suspek sa AUV niya naminamaneho ng kanyang anak at tumakas.

Makalipas ang ilang oras, sumuko sa pulisya ang suspek na nahaharap ngayon sa kasong frustrated murder at sa paglabag sa Comelec gun ban.

Lumitaw sa imbestigasyon ng Mabini Police na galit ang suspek sa biktima dahil sa mga bisyo nito tulad ng pagsusugal, pag-inom ng alak at paglulustay ng pera habang nagtatrabaho ang misis nito sa ibang bansa bilang overseas Filipino worker (OFW). (Ronilo Dagos)