Agri exec binida 40 sibuyas smuggler kinasuhan

Mahigit 40 smuggler ng sibuyas ang nasampahan na umano ng kaso sa mga korte, ayon sa isang opisyal ng Department of Agriculture (DA).

Sa pagdinig ng panukalang budget ng DA para sa 2024, tinanong ni Senador Risa Hontiveros ang mga opisyal ng kagawaran kung may mga smuggler na bang nakasuhan sa korte.

“We have around 20 consignees who are on deck for filing cases under Republic Act No. 10845,” tugon ni DA Assistant Secretary James Layug sa tanong ng senador.

“Right now, we have already filed 40 cases under the Anti-Agriculture Smuggling Law, another 10 under the Food Safety Act, and one more under the violation of the meat code,” dagdag niya.

Sabi ni Layug, ang mga kaso ay para sa resolusyon na sa iba’t ibang tanggapan ng prosekusyon sa Bataan, Manila at Batangas.

“We are also coordinating with the special prosecutor’s office created by the DOJ specifically for handling smuggling cases,” sabi pa ni Layug. (Dindo Matining)