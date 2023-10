75,000 doktor, nurse lumahok sa 3 araw na strike

TINATAYANG nasa 75,000 doktor, nurse at iba pa ang nakiisa sa tatlong araw na strike na ikinasa ng sektor ng mga health care worker sa Amerika.

Ayon sa mga nagprotestang health care worker, underpaid at overworked na sila simula noong pandemya ng COVID-19. Bukod sa pay increase, nais din ng mga doktor at nurse ng proteksiyon sa kanilang trabaho laban sa subcontracting at outsourcing labor.

Ito ang itinuturing na pinakamalaking pag-aalsa sa hanay ng mga health care worker sa kasaysayan ng Amerika sa gitna ng sumisirit na implasyon sa bansa kasunod ng ikinasang kilos-protesa ng mga miyembro ng entertainment industry at auto worker sa Detroit.

Ang nais lang naman umano nila ay mabahaginan sila ng Kaiser Permanente mula sa bilyon-bil­yon nitong kita bilang isa sa mga nangungunang health care provider sa US.

Inaasahang apektado ng strike ang operasyon ng Kaiser sa Washington DC, Virginia, California, Colorado, Oregon at Washington.