42 airport inalerto sa bomb scare

Mas hinigpitan ang seguridad sa 42 commercial airport sa buong bansa dahil sa bomb threat na natanggap umano ng Air Traffic Service sa pamamagitan ng email.

Sa pahayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), inilagay sa heightened alert nitong Biyernes, Oktubre 6, lahat ng 42 commercial airport kasunod ng natanggap na banta na pasasabugin ang mga eroplanong galing Manila na patungo sa mga paliparan sa Puerto Princesa, Mactan-Cebu, Bicol at Davao

“While the information is currently under validation, immediate enhanced security measures are being implemented across all airports,” ayon sa CAAP.

Nagdagdag na umano ng security personnel ang mga paliparan para sa inaasahang pagdami ng mga pasahero at vehicle traffic.

“This is to ensure the safety and security of passengers, airport personnel, and the airport facilities,” sabi pa sa ahensya.

Nakipagtulungan na umano ang CAAP Security and Intelligence Service (CSIS) sa Philippine National Police Aviation Security Group (PNP-AVSEGROUP) at militar para palakasin ang intelligence at monitoring operations.

Pinayuhan ng CAAP ang mga pasahero sa international flight na dumating ng mas maaga o tatlong oras bago ang iskedyul ng kanilang pag-alis upang maiwasan ang aberya. Hiniling din ng ahensiya sa publiko na makipagtulungan at maging mapagpatyag habang nasa loob ng mga paliparan.

Samantala, tiniyak ng Manila International Airport Authority (MIAA) na nagpatupad na ito ng mga kaukulang hakbang para sa kaligtasan ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA), sa mga eroplano gayundin sa mga pasilidad nito alinsunod sa advisory ng CAAP kahapon.

Nagpakalat na rin umano ng foot at mobile patrols at K9 units sa paligid ng apat na terminal ng NAIA. (Gel Manalo/Otto Osorio)