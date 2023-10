2 tulak dinakma sa P1M ‘tobats’

TIMBOG ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos silang malambatan ng nasa P1 milyong halaga ng umano’y shabu sa buy-bust operation sa Lucena City, Quezon noong Huwebes.

Hindi na nakapalag ang mga suspek na sina Diego Llagono, 38-anyos at Maricel Bulfa, 49-anyos nang bitbitin sila ng mga awtoridad kasunod ng transaksiyon sa kanilang poseur buyer sa Barangay Cotta sa nasabing lungsod.

Nakumpiska sa kanila ang siyam na plastic sachet na naglalaman ng 50 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P1.2 milyon.

Nakakulong na ang dalawa sa Lucena police station custodial facility at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo Dagos)