Xian, Kim hiling ng mga faney na mag-bonding naman

Napa-‘sana all’ na lang ang netizens sa mga recent photo and video postings ni Xian Lim na nag-e-enjoy ang aktor sa kanyang Himalayas adventure.

May photo pa siya with Dalai Lama, na tinuturing na ‘man of peace’, na awardee ng Nobel Peace Prize para sa pakikipaglaban nito na walang violence para sa liberation ng Tibet.

Naka-motorsiklong inakyat ni Xiam, kasama ang mga kaibigan niya, ang Khardung La Pass, na tinaguriang ‘the highest motorable passes in the world’. Bale 17,982ft above sea level ang taas nito, ha!

Sa huling photo ng boyfriend ni Kim Chịu ay makikita na itong gumagamit ng disposable oxygen tank.

Usually, kakapusan sa oxygen talaga ang problema ng mga hikers kapag umaakyat sa matataas na bundok. Nagiging manipis kasi ang atmosphere ng Earth kapag high altitudes.

Kaya huwag mag-alalala ang fans ng aktor kung makita man nilang naka-oxygen ito.

Pero ang sigaw ng KimXi fans, sana next adventure ay magkasama na ang dalawa. Kilala rin kasing adventurous ang chinita princess.

Oh well, sana nga ay may free time ang Kapamilya actress para makapag-bonding sila ng boyfriend. Super busy rin kasi these days si Kim at naka-stream na rin kasi sa Prime Video ang ‘Linlang’ series niya at grabe ang promotions na ginagawa nila.

Pero sabi naman ng ibang malalapit sa dalawa, gumagawa naman daw takaga ng paraan sina Xian, Kim para makapag-bonding abroad.

‘Yun na!

(Ogie Narvaez Rodriguez)