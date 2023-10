Would you believe? Maricel, Roderick kambal

Sure ako na maraming makaka-relate kina Maricel Soriano, Roderick Paulate, na kambal ang role sa pelikula na bida rin si LA Santos.

Napanood ko ang teaser ng ‘In His Mother’s Eyes’ (nasa Facebook page nila), at kaloka ang palitan ng dialogue nina Marya at Dick, ha!

Si Marya na maraming moment na takot na takot sa kanyang anak (LA), at si Roderick na tagapagtanggol ng kanyang pamangkin kay Marya.

Anyway, may isang eksena nga pala sina Marya at LA na nagwala ang huli (special child ang role niya), na umabot sa punto na tinulak talaga niya si Marya, na bumalandra sa sahig.

Matinding emosyon ang makikita mo sa scene na `yon, na nanginginig ang mga kamay ni LA, at namumula ang mukha sa magkahalong takot at galit.

At ang nakakaloka, after that scene, sumakit ang ulo ni LA, at nag-palpitate, kaya wala silang choice kundi ang isugod ito sa ospital. Ganun katindi ang eksena, ha!

Anyway, sa chikahan with producer na si Mommy Flor, feel na feel mo ang matinding paghanga niya kina Marya at Dick. Na pinaglaban nga raw niya na maging kambal ang dalawa sa ‘In His Mother’s Eyes’.

“Maraming against sa idea ko na gawing kambal sina Maricel at Roderick. Pero nilaban ko talaga. Galing `yon sa puso ko.

“Ang galing kasi nila. Kapag tinatanong nga nila sa akin kung sinong next, especially sa role ni Roderick, wala talaga akong maisip, eh.

“Ewan ko kung bakit ako na-attach kay Roderick? Pero noong nabasa ko pa lang ang script, sabi ko si Roderick na ito.

“And ang suwerte ng movie na ito. Siguro, heaven’s way ito, na ang daming cast na napasama, na powerhouse talaga. Like magugulat kayo kay Maila Gumila, dahil mukha siyang lalaki sa movie na ito.

“Pero sobrang grateful ako kay Maricel, kasi parang imposible na si Maricel, pumayag na kasama si LA. Sobrang thankful ako na ang isang Maricel Soriano will share her name sa isang LA. Eh, sino lang ba si LA?” sabi pa ni Mommy Flor.

Well, ang daming nagwi-wish na makasama ang ‘In His Mother’s Eyes’ sa Metro Manila Film Festival 2023. Ang bongga nga kasi na may entry rin ang Maricel at Roderick, na si FM Reyes pa ang nagdirek.

Eh, sa totoo lang, ang husay ni Kuya Dick, na pang-best actor ang aktingan, ha!