Utang ng ‘Pinas

“Blessed are the young, for they shall inherit the national debt.”

> Herbert Hoover

Nang maging presidente si dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr. noong 1965, ang kabuuang utang ay $600 milyon dolyar. Sa oras na siya ay napatalsik noong 1986, ito ay lumobo sa $26 bilyon—isang 4300-porsiyento na pagtaas.

> Corazon Aquino – karagdagang $9 bilyong dolyar na utang ;

> Fidel Ramos – $45.8 billion

> Joseph Estrada – ₱2.1 trillion in 1999

> Gloria Macapagal-Arroyo – ₱4.645 trillion (2004)

> Noynoy Aquino – P6.511 trillion

Ang pamana ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa pagtatapos ng kanyang termino noong Hunyo 2022 ay ₱12.79 trilyon na utang ng pambansang pamahalaan, ayon sa mga numero ng Bureau of the Treasury na inilabas noong Aug 5, 2022.

Ngayon , ang kabuuang utang na yan ay lumobo pa sa bagong record high na P14.35 trilyon sa pagtatapos ng Agosto 2023, ayon pa rin sa Bureau of Treasury.

Papaano maipapaliwanag ng mga eksperto, para maunawaan ng kasalukuyan at susunod na henerasyon, kung makakaahon pa ba tayo sa pagkakasadsad.

Lumaki ako na ang nababanggit lang ay kasamang magbabayad ng utang ng gobyerno ay ang apo ko. Ito ay naging apo sa tuhod tapos ay apo na ng apo ko sa tuhod hanggang kaapu-apohan na sa talampakan at lahat na ng bahagi paa !!!

Gaano kalaki o kaliit ang pag-asa na makakaahon pa tayo sa utang na ito lalo na’t ang mga utang n’yo ay hindi naman utang ng bawat Pilipino.

Maaari ba na sa halip na idamay ng gobyerno ang mga apo natin, makibahagi naman ang mga nagsiyamang politiko at bilyonaryo ng bansa sa pagbabayad ng utang na ito?

Lahat ng pangakong uunlad ang ekonomiya ay nalulusaw kapag mababatid na lugmok tayo sa pagkakautang.

Mahirap na matanggap na ang mga ‘di pa ipinapanganak sa mundong ibabaw ay mayroon nang napalaking responsibilidad sa problemang dulot ng mga kurakot sa gobyerno .

Walang Personalan.