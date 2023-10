Umamin kay Luis: Wala akong pera! – Sandara Park

Kaloka si Sandara Park, na kinuwento talaga sa chikahan nila ni Luis Manzano, na kahit ang dami na niyang project na nagawa sa Korea, hindi siya nakapag-ipon, ha!

Pag-amin niya, masyado raw kasi siyang magastos sa damit, at kung ano-ano pang may kinalaman sa fashion.

At lately lang daw niya na-realize na wala pala siyang ipon, na wala pala siyang investments.

“Lately nakita ko kasi na ang mga kasabay ko (dito sa Pilipinas) meron silang mga swimming pool sa bahay. May sarili silang bahay. May building sila. Marami silang cars.

“Ako, wala akong interests sa mga house, lupa, cars, ang interest ko lang sa fashion!” sabi ni Sandara.

Pero sabi nga ni Luis kay Sandara, baka isang araw, maka-create nga siya ng magandang kinabukasan sa fashion.

“Yeah, marami naman nag-appreciate sa akin. Like when I went to Paris sa Fashion Week, marami naman ang nag-i-invite sa akin!

“Wala lang akong pera!” pag-amin ni Sandara.

Pero hirit pa rin ni Luis, minsan nga raw kasi ay madaling maging masaya kapag may pera ka, pero puwede rin naman daw maging masaya kahit wala kang pera.

“Yes, na ginawa ko mga gusto ko. Shopping!” chika ni Sandara.

Well, kanya-kanyang kaligayahan lang `yan, eh.

(Dondon Sermino)