IBABANGGA ni horse owner Benjamin Abalos ang kanyang pambatong si Top Tiger laban sa pitong kalahok sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni jockey EA Abrea, posibleng mapalaban nang todo si Top Tiger sa mga kalahok na aina Senor Buboyski at Marengo sa distansiyang 1,200 metro.

Paglalabanan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner, ang ibang kasali ay sina Maayo Kaayo, On Eagles Wings, Angel’s Crown, Leader Of The Band at Hellguy.

“Mga batang kabayo pero lamang pa rin talaga iyung kabayo ni Abalos (Benjamin), sigurado may inam iyang kabayo kaya liyamado iyan sa laban,” saad ni Carlito Ventura, veteran karerista.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong Biyernes kaya medyo mahaba-haba ang oras ng paglilibang ng mga karerista.

(Elech Dawa)