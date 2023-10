Solon nag-alsa-balutan sa haybol

Sino raw itong mambabatas ang nag-alsa-balutan sa kanyang bahay matapos abisuhan na masasapol ito ng proyekto ng gobyerno?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, hinakot na raw ng mambabatas ang mga gamit sa kanyang bahay. Inabot daw ng ilang araw ang pagliligpit dahil kailangan pang balutin ng papel ang mga babasagin, dinistrungka ang mga gamit na nakadikit at kinalas ang mga ka­gamitan na in-assemble lamang.

Hinakot na rin daw ang appliances at mga gamit sa bedroom kaya dingding at bubong na lamang ang naiwang nakatayo.

Natakot daw kasi ang mambabatas na baka apurahin ang demolisyon ng kanyang bahay na hindi lamang siya nakakapaghanda sa paglilipatan.

Ang masaklap nito, nakausap ng mambabatas ang isang mataas na opisyal ng gobyerno at sinabing aabutin pa ng lima hanggang 10 taon bago gawin ang proyekto dahil kapos pa sila sa pondo.

Napakamot na lamang ng ulo ang mambabatas dahil hindi sana muna siya nag­hakot ng mga gamit sa kanyang bahay. Sa inis ng mambabatas, naningil na lamang ito sa ahensiya ng gobyerno para makuha nila ang right of way sa proyekto.

Clue. Ang mambabatas ay mahilig mag-drama sa public hearing at may pusong-bato sa mga adik.