Sey ni Robi Domingo: Donny, Belle parang bagong kasal

Ang bongga ng set ng grand media conference ng upcoming teleserye na ‘Can’t Buy Me Love’.

Ito ang kauna-unahang teleserye na pinagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Dinala nga raw ng Star Creatives ang set ng serye sa mismong presscon nito.

Maski naglalakad lamang sila sa red carpet ay bagay na bagay talaga ang DonBelle kaya naman hindi naiwasan ni Robi Domingo na magsabi na para silang bagong kasal.

Ang co-star naman nila na si Ruffa Gutierrez ay sinabihang silang, “You’ll be the next superstars!”

Thankful at humble naman ang dalawa sa compliment sa kanila ni Ruffa.

“Nakakahiya, hindi ko alam kung ano sasabihin namin,” reaction ni Donny.

“Siyempre kinilig po kami,” sey naman ni Belle.

“Nakaka-humble po,” parehas na sinabi ng DonBelle.

Bonggels din talaga ng dalawa dahil sa dami ng bagong teleserye, ang ‘Can’t Buy Me Love’ ang napili ng Netflix na magkaroon ng advance episodes sa kanila simula October 13 or 72 hours bago ang broadcast nito sa TV5, A2Z, at Kapamilya Channel sa October 15.

Pero nakaka-pressure rin na ang papalitang series ng ‘Can’t Buy Me Love’ sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at iba pang platforms ng ABS-CBN ay ang ‘The Iron Heart’ ni Richard Gutierrez na sobrang taas ng ratings at almost one year nang umeere (hanggang sa October 13 ito).

‘Yun na!