Sarhento kalaboso sa bawal na pag-ibig

INARESTO ng kanyang mga kabaro ang isang miyembro ng Quezon City Police District (QCPD) dahil sa pakikiapid nang igarahe umano nito ang kanyang number 2 o mistress.

Dinakip ng magkakasanib na tauhan ng Philippine National Police – Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG), National Capital Region Field Unit, Regional Special Operation Group (RSOG), Regional Intelligence Division (RID), National Capital Region Police Office (NCRPO) at Makati City Police ang suspek na si P/MSg. John Ledesma Mollenido, 36-anyos, may-asawa, sa isang silid sa Airobez Hotel Makati sa No. 5487 Boyle St., noong Setyembre 30.

Ayon kay IMEG director Police Brig. Gen. Warren de Leon, inaresto si Mollenido sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Tanza, Cavite Municipal Trial Court, Fourth Judicial Region Presiding Judge Antonio Oyao Del Val noong Setyembre 29 dahil sa kasong concubinage.

Gayunman, maaari itong magla­gak ng piyansang P30,000 para sa kanyang pansamantalang paglaya.

Inireklamo ito ng kanyang asawa nang matuklasan nitong ibinahay ng pulis ang kerida nito.

“Bilang pagsuporta sa 5-Focus Agenda ng ating CPNP, ang aming hanay ay hindi kukunsintihin ang mga imoral na gawain ng iilang mi­yembro ng ating kapulisyahan, lalo na at ito ay nagdudulot ng pagkasira ng kanilang pamilya,” diin naman ni De Leon.

Pansamantalang nakakulong ang suspek sa IMEG Custodial Facility sa Camp Crame sa Quezon City. ­(Edwin Balasa)