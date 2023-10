Rumored BF na La Salle player, ipinakilala ni Kitty Duterte kay Tatay Digong

NAISPATAN sina Kitty Duterte at ang rumored boyfriend niyang si La Salle player Evan Nelle kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bong Go.

Ipinost ini Sen. Bong Go sa kanyang Facebook wall ang larawan nila ng dating Pangulo at ang natsitsismis na magdyowa na sina Kitty at Evan.

Mukhang boto naman si Tatay Digong sa special someone ng bunso.

Nagsimula ang tsikang in a relationship na ang bunso ni Duterte sa basketball player nang magtuksuhan sa social media sina Kitty and Evan.

Pagkatapos dumalo sa concert tribute para sa ating mga guro sa Malacañang nitong October 1, humabol si Sen. Bong Go sa dinner ng dating Pangulo sa Mgyuu restaurant ng owner na si Daniel Mesias sa isang mall sa Taguig City,” sabi sa post.

“Kasama ni Tatay Digong ang bunsong anak, ang kanyang doktor na si Dra. Agnes at asawa nito na si Ed na palaging nandyan para sa dating pangulo. As usual, game na game naman na nakipag-picture sina Tatay Digong at Senator Kuya Bong Go sa mga waiter at empleyado ng

restaurant,’ saad pa nito.

Tingin ng ilang netizen ay ipinakilala na ni Kitty si Evan sa kanyang ama.

“Dapat ganito kapag nakipag date kasama ang tatay ipakilala agad sa magulang hindi ibig sabihin na kayo na, kundi respeto narin… hindi yun saan saan nag liligawan lihim pa sa magulang tapos kapag nagkaproblema magulang pa rin.”

“Bagay sila.” sabi naman ng iba.

(Issa Santiago)