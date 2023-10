Pura Luka ‘bata’ ni Herbosa

Bukod sa kontrober­syal na kalihim ng Department of Health (DOH) na si Teodoro Herbosa, sa kagawaran din nagtatrabaho ang drag artist at nakakulong na si Pura Luka Vega.

Sa LinkedIn profile ni Amadeus Pagente (tunay na pangalan ni Pura Luka), nakalagay ang kanyang posisyon bilang senior health program officer ng DOH. Nagsisilbi umano ito bilang secretariat staff ng Phi­lippine Council of Mental Health.

Dumadalo rin si Pura Luka Vega sa mga webinar na isinasagawa ng DOH, katulad na lang sa naging pilot testing para sa “Lusog-Isip” app noong 2021.

Sa launching ng “Lusog-Isip” app ng DOH noong 2021, makikita si Pura Luka Vega na dumalo sa webinar kung saan nalagay ang puwesto niya bilang Supervising Program Health Officer. Ang “Lusog-Isip” app ay proyekto ng DOH at United States Agency for International Deve­lopment (USAID)

Naaresto at nakulong si Pura Luka Vega sa Maynila noong Miyerkoles dahil sa hindi umano pagdalo sa preliminary hearing. Siya ay may kinakaharap na kaso ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code matapos lumabas ang kontrobersyal na video ng remixed version ng “Ama Namin” at nakasuot ng damit na kapareho ni Jesus Christ.