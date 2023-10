Pulse Asia Senate race: Tolentino, Leni, Bam ‘kamote’

Kahit may hinawakang dalawang malalaking komite sa Senado, bigo pa ring bumango ang pangalan ni Senador Francis “Tol” Tolentino sa publiko matapos itong hindi makapasok sa Magic 12 ng Pulse Asia Senatorial survey.

Sa survey na ginawa noong Setyembre 10-14, si Tolentino, parehong chairman ng Se­nate Blue Ribbon Committee at Senate Committee on Justice and Human Rights ay nasa 15-29 na puwesto sa nakuhang 18.2 % voter’s preference.

Kasama ni Tolentino sa naturang puwesto ang mga kilalang “pinklawan” o miyembro ng Liberal Party (LP) na sina dating Vice Pre­sident Leni Robredo sa 18.3% at dating Senador Bam Aquino na may 18.2%

Maging si dating Senador Dick Gordon na tumakbo sa pagka-senador sa ilalim ng tandem ni Robredo at dating Senador Kiko Pangilinan sa nagdaang 2022 national elections, ay sumadsad din sa survey sa nakuhanang 18.9 porsiyento.

Tulad ni Tolentino, si Gordon ay dati ring pinuno ng Senate Blue ribbon committee at Committee on Justice and Human Rights.

Hindi rin nakapasok sa winning circle ang vice-chairman ng LP, si dating Senate Pre­sident Franklin Drilon na nakakuha lamang ng 16.5% at nasa 17-30 puwesto. Tanging si Pangilinan, asawa ni Megastar Sharon Cuneta, ang bahagyang nakaangat sa mga “pinklawan” candidates na nasa 9-17 puwesto na may 24.1%

Nanguna naman sa survey na may 1,200 respondents si dating Social Welfare Secretary at ngayo’y ACT-CIS Rep. Erwin Tulfo sa natipong 68.9%, pangalawa si dating Senate President Vicente Sotto III na may 52.0% at pangatlo si Senador Bong Go na may 46.4%. (Dindo Matining)