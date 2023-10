Pirma na lang ang kulang! 2-taong kontrata naghihintay kay Dyip rookie Stephen Holt

NAPASAGOT na ng Terrafirma si Stephen Holt, ready na raw bumiyahe pa-Manila ang Fil-Am guard.

Plantsado na ang two-year deal ng 31-anyos na G League veteran para maglaro sa Dyip.

Ginamit ng Terrafirma ang kanilang No. 1 pick kay Holt sa 2023 PBA Draft noong September 17.

Hindi nakasama sa Draft Combine at wala din sa draft venue sa Market! Market! si Holt na kapapanganak lang ng asawa noon.

Higit dalawang linggo ring inupuan ang negosasyon.

Ayon kay coach Johnedel Cardel, plantsado na ang deal at nakatakda nang mag-impake si Holt pa-Manila. P

Pinakamaagang posibleng dating niya bago matapos ang linggo.

Handa na rin daw siyang sumabak agad sa ensayo.

Nag-pass si Holt sa imbitasyon na maglaro sa Europe para madala ang talent sa Manila.

“Definitely one of my goals in my career to play in the PBA,” aniya noon via video call habang nasa Portland, Oregon.

Nang lumuwag ang requirements na hinihingi sa eligibility – Philippine passport na lang – ay sinunggaban na niya ang pagkakataon.

“I am a two-way player committed on both ends of the floor offensively and defensively,” dagdag ni Holt na nakapaglaro din sa Australia.

Ikinukumpara si Holt kay TNT Fil-Am guard Mikey Williams sa dating ng mga puntos, may makakatuwang na si Juami Tiongson.

(Vladi Eduarte)