Paulo trending pagsasayaw ng ‘Mini Ms. U’

Trending ngayon si Paulo Avelino sa X app (dating Twitter).

Guest kasi sila ni JM de Guzman sa noontime show na ‘It’s Showtime’ para i-promote ang series nila na ‘Linlang’.

Gaya ng ibang guests ay sinayaw din nila ang ‘Mini Ms. U’ song at marami ang na-kyutan sa pagsayaw nila.

“Second to Piolo Pascual, I think Paulo Avelino is my 2nd most good-looking male artista in the Philippines. Sobrang adorable nya while doing ‘Mini Ms. U’ dance. Pilit ang sayaw pero hindi oa sa pacute! Kainis,” post ng isang netizen sa X app.

Marami rin ang nakapansin na mas gumawapo si Paulo ngayon.

“Nabasa ang panty ko after niyang mag ‘Mini Ms. U’. Ta*na mas gumawapo si Paulo @mepauloavelino.”

“Matalino akong tao pero pagdating sa’yo Paulo Avelino tangang-tanga ako NAPAKAGUWAPO MO ASAWAAA.”

Samantala, streaming na ngayon ang first 2 episodes ng ‘Linlang’ sa Prime Video at marami ang may bet sa tambalan nina Paulo at Kim Chiu.

“This FRESH & Exciting Team up of Kim Chiu & Paulo Avelino deserves a BIGGER screen

Please @ABSCBN @StarCinema @krizgazmen – make a movie for #KimPau coz the chemistry is just SOLID & Undeniable.”

Bonggels!

(Byx Almacen)