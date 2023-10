Papa P pang-hollywood ang datingan sa ABS-CBN Ball!

TULAD ng dati, sapaw ang lahat sa kaguwapuhan at kakisigan ni Piolo Pascual nang rumampa ito sa red carpet ng ABS-CBN Ball 2023.

Ewan nga ba, napakasimple lang naman ang suot nitong tuxedo pero agaw-eksena pa rin ang dating ng pambansang Papa na walang iba kundi si Papa P.

Say ng mga netizen, lalahatin na niya ang mga dumalong alaga ng DOS pero wala pa ring makakapantay sa karisma na taglay ni Papa P. And to think na paga-kuwarenta na ang tatay ni Inigo Pascual!

Kumalat sa X ang larawan ni Piolo para sa nasabing event at hindi na nakakagulat na maraming girls at beks ang nabaliw sa kakisigan ng aktor.

Sa tweet ni @AltStarMagic, simpleng tuxedo lang ang suot ni Piolo, pero iba ang dating niya na nagpapahina sa tuhod ng mga miron.

Heto ang ilan sa kanilang tweet:

“Jusko parang luluhod talaga ako kay Papa P”

“Ultimate crush since high school ano man ang sabihin nila luluhod ako char!”

“Ang pogi talaga ni Papa P. Pang hollywood ang vibe.”

“Eto ‘yung daddy na masarap i-baby.”

Say pa nga ng ilan, deserve daw ni Papa P na maging Best Dressed sa naturang event na nakuha ni Joshua Garcia.

(Mark Ray Patriarca)