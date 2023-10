Pagsasamahin sina Richard, Ruffa, Vice, Anne, James, Julia: Mond may pasabog sa Halloween

Ang bongga lang dahil may pasabog si Raymond Gutierrez para sa October 31 o Halloween.

Ibabalik ng twin brother ni Richard Gutierrez ang ‘Opulence’ Halloween event niya na una’t huli niyang ginawa noong 2019.

Sabi ni Mond (mas kilalang tawag sa kanya), dapat ay yearly na ang Halloween event niyang ‘yon, pero dahil nagka-pandemic, three years din na hindi niya nagawa.

Pero for this year, marami nga ang nangungulit kay Mond na gawin uli ang ‘Opulence’ at nag-yes na rin siya.

Ayaw pa sanang ipasulat ni Mond ang tungkol pasabog niyang ‘yon, pero kinulit-kulit namin siya.

So kung star-studded noong 2019 ang ‘Opulence’, sino-sino ba ang mga nag-yes na sa kanya this year?

“Confirmed guests: Ruffa Gutierrez, Richard Gutierrez Vice Ganda, Anne Curtis, Solenn Heussaff, Julia Barretto, Chie Filomeno, Celeste Cortesi, James Reid and many more!” ang sabi lang ni Mond.

Sa isang event place sa BGC (Bonifacio Global City) gaganapin ang ‘Opulence’ event this year, pero magkakaroon daw si Mond ng official announcement tungkol doon.

Excited si Mond dahil mas marami silang gagawin sa ‘Opulence’ event nila sa October 31 at ikaka-surprise na lang daw ‘yon ng lahat.

Siyempre, magko-cover sa red carpet ng ‘Opulence’ Halloween event ang Abante, huh!

Naku tiyak na pasabog din ang isusuot ng mga celebrity na invited doon.

So bongga!

(Jun Lalin)