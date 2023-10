P8 per kilo ng palay hinirit! Villar binarat mga magsasaka

Binakbakan ng mga netizen si Senador Cynthia Villar matapos niyang sabihin na kaya ng mga magsasaka sa Nueva Ecija na makapag-produce ng palay sa halagang P8 kada kilo.

Kaya makatuwiran aniyang magbenta ng bigas sa retail price na P38 kada kilo.

“Actually, the rice farmers in Nueva Ecija produce palay at P8 per kilo ‘pag maging rice ‘yong P16 so kung talagang kayang kaya namang ibenta ng mura eh,” pahayag ni Villar sa panayam ng media sa pagbubukas ng Agrilink 2023 sa World Trade Center.

“‘Yong inefficient na rice farmer P12 ang puhunan nila times two P24, so kikita ka pa rin sa P38 di ba. Kaya I cannot understand why the prices are so high,” dagdag pa ng chair ng Senate committee on agriculture.

Sey ng ilang netizen, masyadong binabarat ni Villar ang mga magsasaka

Dagdag nila, hindi na dapat nagmamarunong o nagbibigay ng opinyon si Villar kung walang alam sa gastos ng mga magbubukid.

@melcheeze: “Maam, hindi po ba masyado barat yun? Nakakalowka po. Sobrang pahirap naman po ata yan.”

@will1128B: “8pesos????? seryoso??? alam nyo po ba presyo ng pataba? pesticide alam nyo po presyo? ung 3mos. efforts pa ng magsasaka?”

@d_presillas: “Grabe 8/kilo, 12 na pamasahe sa jeep baka maging 13 na, bigyan nyo naman dignidad mga magbubukid.”

@mikeemo13: “Yun lang ba gastos ng mag sasaka? Pag binili yun tutubo nlng bigla? Yung ibang magsasaka walang sariling lupain umuupa pa. Ano nanaman pinagsasabi nito?”

@CheAdora: “May bayad ang irrigation. May bayad ang pag-till ng land kung kailangan ng machine. Tapos alangan namang hindi i-consider ng magsasaka ang labor nya/nila sa pagtatanim. Sagad sagad naman ang pangbabarat at pangmamata. Grabe.”

@PinkySucias: “Bat ba kasi ito inupo sa agrikultura. walang kaalam alam. gusto na talagang makuha lupa ng mga magbubukid. wag na sanang ngsusuggest kung 0 knowledge sa mga gastos ng magbubukid.”

@hannahoamil_: “Kalokohan hindi kaya ang 8 pesos per kilo ang palay! Kayo nalang ho ang magtanim!!” (Dindo Matining)