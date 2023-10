NGCP gastos bawat pasilidad, P87K lang

Nagkakahalaga lamang ng P87,000 kada buwan ang gastos ng National Grid Corp. of the Philippines (NGCP) sa janitorial at security service ng bawat pasilidad pero pinalaki ni Senador Risa Hontiveros ang isyu.

Sa press conference ni Hontiveros nitong nagdaang araw, kinuwestiyon niya ang P8.7 bilyong ginagastos ng NGCP sa mga janitor at sekyu.

“Does the NGCP really have to clean that much garbage that they needed to spend [billions of pesos] for janitorial services?” tanong pa niya sa media briefing.

Subalit hindi ipinaliwanag ni Hontiveros na ang P8.7 bilyon na ginastos mula 2009 hanggang 2022 ay para sa 583 pasilidad ng NCGP sa buong bansa.

Kung kukuwentahin umano ang P8.7 bilyon para sa janitorial at 25-hour security service ng 583 pasilidad sa loob ng 13 taon, lumalabas na ang bawat pasilidad ay gumagastos lamang ng P87,000 kada buwan.