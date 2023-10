Mga Noypi lodi si ‘superman’! Justin Brownlee itinuturing nang ‘GOAT’ sa mga import

Gold medal match Biyernes:

(Hangzhou Olympic Sports Center)

8:00pm — Gilas Pilipinas vs Jordan

MAY bagong ‘superman’ ang Philippine basketball – si Justin Noypi.

Ikinumpas ni Justin Brownlee ang kanyang magic sa fourth quarter para balikatin ang Gilas Pilipinas sa 77-76 thriller kontra defending champion China sa semis ng 19th Asian Games sa Hangzhou Miyerkoles ng gabi.

Natambakan ng hanggang 20 ang Filipinos bago ikinalat ni Brownlee ang 17 sa kanyang game-high 33 points sa final 10 minutes.

May 3 minutes pa sa laro ay nasa unahan ang China 76-67 sa pick-and-roll nina Zhai Jiwei at Ju Jinqiu.

Pagkatapos ng drive ni CJ Perez na nagsindi sa 10-0 finishing kick, kinamada ni Brownlee ang final 8 points ng laro kabilang ang dalawang 3s – huli ang sa harap ng dalawang defenders na naging winner nang hindi makadiskarte ang hosts sa final 23 seconds.

Si Brownlee din ang nag-save sa bola bago lumabas sa baseline para ilatag ang winner.

May palamuti pang 5 rebounds, 4 assists si Brownlee, 7 for 12 sa 3s, pero namusyaw ang stat line sa impact niya sa laro.

“This is the kind of player that he is, a very clutch player who makes big shots all the time,” ani coach Tim Cone sa kanyang resident import sa Ginebra. “We couldn’t have done it without Justin doing the this he does.”

Nag-ambag ng 13 points, 8 rebounds si Scottie Thompson, tig-8 kina June Mar Fajardo at CJ Perez.

Nilista lahat ni Kevin Alas ang 5 points niya sa final 5 minutes.

“Purely heart, purely Filipino heart, puso. That was the main thing that got us back in this game,” lahad ni Brownlee sa One Sports pagkatapos ng kanyang clutch performance sa harap ng ‘very hostile’ home crowd.

Isang ‘superman’ performance pa ang kailangan mula kay Justin Noypi sa gold medal match kontra kay Rondae Hollis-Jefferson at Jordan ngayon.

(Vladi Eduarte)