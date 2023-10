Mga Filipino caregiver wanted sa SoKor

TARGET ng gobyerno ng South Korea na kumuha ng maraming Pinoy caregiver.

Sa isang pulong sa mga opisyal ng Department of Migrant Workers (DMW) at Department of Foreign Affairs (DFA), sinabi ni South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-Hwa na interesado silang dagdagan ang mga Filipino caregiver sa kanilang bansa.

Kumpara sa ibang nasyon, mas pinipili aniya nila ang mga Pinoy caregiver dahil kilala ang mga ito sa buong mundo na masisipag, may mataas na reputasyon at mahusay makisama.

Sa kasalukuyan ay 60,000 ang mga overseas Filipino worker sa South Korea.

Bago matapos ang taon, nasa 100,000 Pinoy caregiver ang dara­ting sa South Korea.

Noong Enero, hinihimok ng mga operator ng nursing facility ang gobyerno ng Korea na kumuha ng mga dayuhan dahil sa kakulangan ng mga lokal na tagapag-alaga sa kanilang mga ospital.