Mga dapat malaman ng mga may tattoo o bet magpatinta

Ang paggamit ng moisturizer ang pinakamainam na paraan para mabilis na gumaling ang tattoo.

Ayon kay Emilio Alonso, tattooer sa Fun City Tattoos sa New York City, depende umano ito sa laki ng ipina-tattoo mo sa katawan pero kalimitan, ang isang tattoo ay gumagaling makalipas ang 2 linggo at kalahati o 18 araw.

Ayon naman kay Dr. Bruce Katz, isang board-certified dermatologist at director ng JUVA Skin and Laser Center, magiging mabilis ang paggaling ng tattoo kung pananatilihing mosturized ang balat.

“People think that if you let things air out, you don’t put ointment on it, you let it dry out and it heals faster – that’s an old wives tale,” ayon kay Katz. “If you keep the area moist so that scab doesn’t get hard … the skin as it heals migrates under the moist scab because there’s nothing blocking it, so it heals a lot faster.”

Ayon sa bagong pananaliksik, 32% ng mga Amerikano ay may tattoo sa kanilang katawan.

Inirekomenda ni Katz na linisin ang tattoo ng sabon at tubig at lagyan ng ointment dalawang beses kada araw sa loob ng isang linggo.

Ang hindi paglilinis at lotioning ng inyong tattoo ay mapanganib at posibleng makaimpeksiyon sa balat.

Ang sobrang pananatili sa araw, swimming o matinding physical activity matapos ang pagpapa-tattoo ay maari ding maging sanhi ng impeksiyon.

Kung makikita mo na namumula ang paligid ng iyong tattoo, masakit o di kaya ay mayroon ka ng lagnat, magpatingin na agad sa doktor.

Pinayuhan rin ni Alonzo ang mga nagpapa-tattoo na patagalin pa muna at huwag munang alisin ang plastic bandage na inilalagay matapos magpa-tattoo.

Sinabi naman ni Katz na kapag hindi nagamot nang maayos ang bukas na sugat ay maari itong mag-iwan ng peklat ng naimpeksiyon na tattoo.

Kung nasa arawan, mainam na maglagay ng suncsreen kahit pa magaling na ang tattoo.

Gayunman, isang simpleng paraan para maging malinis ang tattoo, panatilihing hydrated ang sarili.

(Juliet de Loza-Cudia)