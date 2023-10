Bilang isang Pilipino, lubos kong ipinagmamalaki ang ating mga atleta na kalahok sa 19th Asian Games na kasalukuyang ginaganap sa Hangzhou City, China mula September 23 hanggang October 8. Sa kabila ng mga hamon na kanilang hinarap sa training at iba pa, hindi maikakailang sila ay nagpapakita ng tapang, galing, at determinasyon na makamit ang tagumpay para sa ating bansa.

Personal din akong nagtungo sa China upang ipakita ang aking buong suporta sa Philippine delegation. Nakapanood din tayo ng ilang live competitions, gaya na lang ng nakaraang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Iran na ginanap sa Zijingang Gymnasium, Zhejiang University noong October 3. Pasok na sa semi-finals round ang Gilas Pilipinas at susunod na nakatunggali nito ang host country na China kagabi.

Samantala, ang boxer na si Eumir Marcial ay pasok na rin sa Asian Games finals matapos niyang ma-knockout ang Syrian boxer na si Ahmad Ghousoon sa men’s 80kg weight class nitong October 4. Dahil dito, haharapin ni Eumir sa finals si Tanglatihan Tuohetaerbieke ng China para sa gold medal. Pasok na rin si Eumir sa 2024 Paris Olympics.

Base sa medal tally noong October 4, nakasungkit na ang bansa ng isang gold, isang silver, at siyam na bronze medals sa Asian Games. Sana ay madagdagan pa ito sa mga susunod na laban. Pero manalo man o matalo, ang importante ay magkaisa tayo para sa ating mga atletang Pilipino!

Bilang chair ng Senate Committee on Sports, taus-puso kong pinupuri at pinasasalamatan ang mga manlalaro nating ibinibigay ang lahat para itaas ang bandera ng Pilipinas sa ginaganap na kumpetisyon.

Bilang vice chairperson naman ng Senate Committee on Finance, buong puso ang ating naging suporta sa ating mga atleta bilang sukli rin sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Matiyaga nating itinaguyod ang mas malaking pondo para sa sports programs ng bansa sa ilalim ng Philippine Sports Commission, lalo na para sa mga atletang sasali sa mga pandaigdigang kumpetisyon ngayong taon.

Noong nakaraang taon, ang isinumite na proposed budget ng Philippine Sports Commission ay humigit-kumulang sa P200 million lamang. Isinulong ko na madagdagan ito ng P1 billion. Dahil dito, nakapagbigay tayo ng pinansyal na suporta para sa mga atletang lumahok sa mga international competitions, kabilang na noong nakaraang 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia, at ang kasalukuyang Asian Games sa China. Naglaan tayo ng P50 million para sa Asian Games, bukod pa sa P30 million para sa Asian Para Games.

Upang itaguyod ang inclusivity at equality sa sports, nagpanukala naman tayo ng Senate Bill No. 2116, na layuning amyendahan ang Republic Act No. 10699, o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mas mataas na insentibo at benepisyo para sa mga para-athletes na kumakatawan sa Pilipinas sa mga kumpetisyon.

Bukod sa suporta sa international competitions, tinututukan din natin ang grassroots sports development upang mahubog ang mga kabataan nasaan man sila sa bansa na nagnanais na sumabak sa mga pambansa at pandaigdigang palaro.

Alinsunod dito, nanguna tayo bilang author at co-sponsor ng RA 11470 na nagtatag sa National Academy of Sports sa New Clark City sa Tarlac. Ang NAS ay nagbibigay ng de-kalidad na edukasyon at sports training sa mga batang may potensyal na maging world-class athletes.

Nag-file din tayo ng SBN 423, o ang Philippine National Games Act, na layuning lumikha ng isang pambansang plataporma para sa mga atleta, lalo na para sa mga kabataan, upang maipakita ang kanilang galing sa sports.

Sa pamamagitan ng PNG, mas maraming talento ang mabibigyan ng pagkakataon na makilala at mapabilang sa ating mga national team. Ito rin ay magiging daan para sa mas malawak na partisipasyon at kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor, at iba pang stakeholders sa sports development.

Bilang inyong representante sa Senado, patuloy ko ring sinusuportahan ang pagpapatupad ng sports clinics, mga liga sa iba’t ibang komunidad o barangay, at pati na rin ang pagkakaroon ng sports equipment sa mga kanayunan upang magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga kabataan na sumali sa sports at mailayo sa masasamang bisyo tulad ng iligal na droga. Sabi ko nga palagi, ‘get into sports and stay away from drugs!’

Samantala, bilang pagpapahalaga at pagpapasalamat sa ating mga guro na Pilipino, personal akong dumalo sa Konsyerto sa Palasyo na may temang “Para sa mahal nating mga Guro” na ginanap sa Malacañang Palace noong October 1. Ang pagdiriwang ay inihandog ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. para sa ating mga guro, kasama sina First Lady Liza Marcos, Vice President Sara Duterte, mga kasamahan kong mambabatas, at ilan pang government officials.

Noong September 30, naghatid naman tayo ng food packs sa 657 female detainees sa Camp Karingal, Quezon City, kasama ang OFW Party-list.

Noong September 29, dumalo tayo sa Duterte Cup 2023 Awarding Ceremony at sa 54th Founding Anniversary ng Lex Talionis kasama si dating pangulong Rodrigo Duterte sa Orchard Golf and Country Club, Dasmariñas City, Cavite. Masaya ko ring ibinabalita na nagsimula na ang pagtatayo ng Super Health Center sa Inopacan, Leyte sa araw na iyon.

Noong September 28, nakisaya naman tayo sa 50th Anniversary of Diplomatic Relations sa pagitan ng Hungary at ng Pilipinas na ginanap sa Grand Ballroom, Grand Hyatt, BGC, Taguig City. Binigyan din tayo ng pagkakataon na magsalita sa Pambansang Samahan ng Inhenyero Mekanikal Inc. (PSIM) 3rd National Convention na ginawa sa SMX Convention, Center sa Pasay City bilang guest of honor and speaker. Sa araw ding iyon, nagkaroon na ng groundbreaking para sa itatayong Super Health Center sa Tanauan, Leyte.

Nagbigay naman ng tulong ang aking opisina para sa 127 residente ng Brgy. Arkong Bato, Valenzuela City na nasunugan kamakailan; at 44 naman sa Caloocan City. Sila ay nabigyan ng ayuda ng National Housing Authority para makabili ng housing materials tulad ng pako at yero, sa ilalim ng programang aking isinulong noon at patuloy na binibigyang pansin ngayon.

Natulungan din natin ang 233 mahihirap na nawalan ng trabaho mula sa Siniloan, Laguna; 426 mula sa Cabanglasan, Bukidnon; at 225 sa probinsya ng Catanduanes. Nabigyan din sila ng employment assistance ng DOLE.

Nakarating din ang aking opisina sa iba’t ibang parte ng bansa para tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Naabutan nila ng suporta ang 28 na biktima ng sunog sa Tacloban City, Leyte; lima sa Bacolod City; 13 sa General Santos City; dalawa sa Bagumbayan, Sultan Kudarat; at isa sa Palo, Leyte. Natulungan din ang 1,000 mahihirap na residente ng Lupao, Nueva Ecija.

Sa huli, nananawagan ako sa lahat ng mga Pilipino na patuloy na sumuporta at magdasal para sa mga atletang Pilipino na lumalaban sa Asian Games at iba pang kumpetisyon. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay ng buong sambayanang Pilipino! Laban, Pilipinas! Ipakita natin ang puso ng Pilipino na lumalaban hanggang dulo!

Go, go, go for the gold!