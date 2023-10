Mahal na pagkain nagpasirit sa inflation

Sumirit ang inflation sa 6.1% nitong Setyembre mula sa 5.3% noong Agosto, ang pinakamataas simula nang itatag ang Inter Agency Committee on Inflation and Market Outlook noong Marso.

Sinisi ng Philippine Statistics Authority ang pagsipa ng inflation sa pagmahal ng presyo ng mga pagkain at ng transportasyon. Umakyat sa 9.7% ang inflation ng pagkain at non-alcoholic beverages mula sa 8.1% noong Agosto at tumaas ang inflation ng transportasyon sa 1.2% mula sa 0.2%.

Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng pres­yo ng mga bilihin magmula sa bigas, karne, prutas, alak, yosi, gasolina, pamasahe, kuryente, upa, tubig, tuition fee, at iba pang mga karaniwang pinagkakagastusan ng mga pamilya.

Pinakamalaki ang ambag ng inflation ng pagkain sa pagsipa ng inflation nitong Setyembre na nasa 84.4% at 12.4% naman ang ambag sa pagakyat ng inflation ng transportas­yon. (Eileen Mencias)