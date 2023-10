Maganda samahan with Martin: Pops ayaw nang mag-wish na magka-BF

Ang bongga lang dahil ang fresh pa rin ng hitsura ng nag-iisang Concert Queen na si Pops Fernandez.

Palagi ngang napapansin na blooming si Pops.

Pero kapag napapansin nga ang kakaibang aura ng beauty ni Pops ay palaging nauusisa siya tungkol sa kanyang love life. Pero palagi rin niyang sinasabing wala siyang boyfriend.

“Ano ba, alam mo naman ang totoo, wala talaga akong love life. Pero siyempre, maalaga ako sa sarili ko. Kailangang unahin ang hitsura. Hindi puwedeng magpabaya. Hindi porke walang love life, magpapaka-losyang na. Sa business na ito, lalo na sa work namin, kailangang palaging maalaga sa hitsura,” sey ni Pops.

Actually para ma-maintain ang kanyang beauty, maagang natutulog si Pops.

Umiiwas nga raw siyang magpuyat lalo na at maaga rin siyang gumising.

So kailan ba siya magkaka-boyfriend? Noon kasing 2021 ay nagbiro pa siya sa amin na wish niya before the end of the year ay may boyfriend na siya, ha!

“Hindi na ako nagwi-wish ng ganyan, na magka-boyfriend. Kung may darating, i-welcome na lang. Pero walang wish-wish pa. Wait na lang natin.

“Pero wala pa nga talaga,” tsika pa ni Pops.

Marami nga pala ang natutuwa at okey sila ngayon ng ex-husband niyang si Martin Nievera. Na magkasundo silang dalawa.

“Yes, I’m also glad naman na okey kami ni Martin. We’re friends. Saka kapag may mga nagsasabi na gusto nila na mag-concert pa rin kami together, kami rin naman, nasasabi namin na iba pa rin kapag magkasama kami. Na may concert kami,” sey niya.

So when sila magko-concert?

“Wala pa. Pero kung may chance, siyempre gusto rin namin,” sabi ni Pops.

Marami na nga pala ang excited sa acting projects na gagawin niya ngayong pumirma siya ng management contract sa VAA (Viva Artists Agency). Marami na ngang pinaplano si Boss Vic del Rosario for her.

“Excited din naman ako. Wait na lang natin kung ano ‘yung mga gagawin ko. Viva will announce naman kapag meron na. Kapag sure na ‘yung projects na gagawin ko.

“Of course I’m also excited to act again. Pero medyo light projects ‘yung gusto kong gawin,” tsika pa ni Pops.

Nag-fly nga pala si Pops sa Butuan kahapon para sa ‘Gabay Guro’ program ng PLDT.

At siyempre pinaghahandaan na rin niya ang two-night anniversary concert niya na magaganap sa February 2024 na ayaw pa niyang ipa-announce kung saan.

Bongga!

(Jun Lalin)