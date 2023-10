Kontra sa spy fund, ayaw ng kapayapaan – Sara

Pinasaringan muli ni Vice President Sara Duterte ang mga komokontra sa pagbibigay ng confidential at intelligence funds (CIFs) sa ilang ahensiya kabilang ang kanyang tanggapan at pinamumunuang Department of Education (DepEd) na may kabuuang P650 milyong CIF sa 2024.

Sa kanyang pagsasalita sa 122nd Police Service Anniversary ng Police Regional Office 13 sa Butuan City, tinawag nito ang mga kumokontra sa pagbibigay ng CIFs sa mga ahensiya na umano’y kontra rin sa kapayapaan sa bansa.

“Tandaan ninyo—kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan,” diin ni Duterte.

Muling iginiit ng bise presidente ang pangangaila­ngan ng confidential funds at ang papel nito sa pagtiyak ng seguridad at pag-unlad ng bansa.

Dahil dito, ayon sa pangalawang pangulo, “Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations.”

Bukod dito, paglilinaw ni Duterte, hindi isyu kung ilang araw ginastos ang CIF, ang mahalaga ito’y ginamit para sa kaligtasan at seguridad ng mamamayang Pilipino. (Eralyn Prado)