Kathryn dinumog sa Hollywood

Pinagkaguluhan sa Hollywood si Kathryn Bernardo at ang co-star niya sa ‘A Very Good Girl’ na si Dolly de Leon nang dumalo sila sa premiere night ng kanilang pelikula noong Miyerkoles ng gabi.

Hindi lang mga kababayan natin na nasa US ang nag-time out sa kanilang busy schedules para makapanood ng pelikula at makita ng personal ang dalawang aktres dahil maging ang local press at mga kilalang influencers sa Hollywood ay um-attend din sa special screening sa The Silver Screen Theatre, Pacific Design Center at maging sa after party event.

Ang bongga talaga ni Kath, ha! Last month ay nasa South Korea siya para tanggapin ang kanyang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards 2023 for her performance sa seryeng ‘2 Good 2 Be True’ at ngayon nga ay nasa Hollywood naman siya para sa kanyang movie.

Tsika nga ng mga faney, hindi lang pang-Asia ang beauty at talent ni Kath, pang Hollywood at worldwide pa!

Ang bongga talaga ni Kathryn at mahirap siyang makabog ng ibang mga kasabayan niya, ‘noh?!

(Ogie Narvaez Rodriguez)