Ice umalma sa pag-aresto kay Pura Luka Vega

Naglabas ng opinyon at reaksyon si Ice Seguerra sa pag-aresto kay Pura Luka Vega (Amadeus Fernando Pagente) dahil sa mga reklamong immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows.

“This only goes to show how archaic Philippine laws are. Madaling magsampa ng kaso sa isang taong naka ‘offend’ ng religious beliefs nang karamihan but meanwhile, wala pa ring karapatan sa mata ng batas ang mga LGBTQIA persons na tinatanggalan ng trabaho, sinasaktan, pinapatay na most often than not, ay dahil din sa religion.

“Sa inyo, nung paniniwala ninyo ang tinamaan, grabe na kayo makaalma. Ang bilis niyong magsampa ng kaso. Kami, kabuhayan, karapatan, at dignidad ang inaalis ninyo sa amin pero ano, kibit-balikat lang at kailangan lang namin tanggapin at unawain?

“To our lawmakers, saan na ang sinasabi ninyong separation of church and state? Saan yung sinasabi niyong kaya kayo nandiyan ay para gumawa ng mga batas na pangkalahatan?”

Ang karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA ang pinaglalaban ni Ice.

(Dondon Sermino)