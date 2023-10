Humugot ng Fil-Canadian! Savannah Davison bobomba sa PLDT High Speed Hitters

Mga laro sa Oktubre 15:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm — Gerflor vs NXLed

5:00pm — PLDT vs Cignal

7:00pm — Choco Mucho vs Creamline

PUNTIRYA ng PLDT High Speed Hitters na makasampa sa top three ng All-Filipino Conference kaya naman nagdagdag sila ng armas sa katauhan ni Filipino-Canadian Savannah Davison.

Magsisimula ang paluan sa Oktubre 15 sa Smart Araneta Coliseum.

Nagpursige ang PLDT para masiguro ang pagsilo kay 5-foot-9 outside hitter Davison sa torneong inorganisa ng Sports Vision.

Nitong Miyerkoles ng gabi ay inanunsiyo ng koponan ang pagkakasali ng kanilang hugot sa lineup ng Speed Hitters.

“We found Filipino-Canadian Savannah Davison as the perfect addition to the PLDT team. Athletic, smart, and fun, she is someone we can’t wait for you to witness,” ayon sa statement ng PLDT.

Nakapaglaro si Davison sa Division 1 ng US NCAA, sa University of Oklahoma at sa New Mexico State University.

Malaking bagay si Davison sa PLDT dahil aakuin niya ang posisyon ni Jovy Prado na nagtamo ng ACL tear sa nakaraang Invitational Conference.

“Something I look forward to this conference is to see the competition. I’ve heard so much about volleyball in the Philippines, and I can’t wait to experience it,” ani Davison.

Makakasama ni Davison sina veteran Rhea Dimaculangan, Mika Reyes, Kath Arado, Dell Palomata at Mean Mendrez.

“I’m also excited to see how far our PLDT team can go this conference. I feel like we have a good chance this year,” saad pa ni Davison.

Makikilatis agad si Davison sa unang araw ng hatawan, makakalaban nila ang Cignal sa alas-5 ng hapon.

(Elech Dawa)