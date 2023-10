Gilas para sa ginto

PUSO at diskarte ang ginawa ng Gilas laban sa China.

Ito ang tunay na laro at sistema na ating hinahanap na matagal nang nawala sa manlalaro natin sa Gilas.

Kahit nalamangan tayo ng malaki sa una, ipinakita ng mga Gilas player na ang puso at diskarte ni coach Tim Cone, na alam naman natin na sanay na sa ganyang labanan.

Siyempre ang may pusong Pinoy na si Justine Brownlee na talaga namang nagpakita ng all-around performance at sipag ng lahat sa depensa sa mga higante ng China.

Kaya patuloy nating ipagdasal at suportahan ang Gilas at lahat ng manlalaro natin na lalaban sa ibang bansa dahil iisa lang naman ang ating gusto mangyari, ang tagumpay ng bansa natin ay tagumpay din ng buong sambayanang Pilipino.

Kaya saludo tayo sa mga Pilipinong athleta na ipinaglalaban ang ating bansa.

***

Magandang laban din ang ipinapakita sa UAAP ng Ateneo at La Salle.

Gaya nga ng sinasabi ng lahat, nasa kanila ang hinihiling ng isang koponan.

Magaling na coaches, magandang eskuwela, training sa abroad, suportado ng mabibigat na alumni, magandang alowances at magandang sahod ng coach.

Kaya wala ka nang rason para matalo kumpara sa ibang eskuwela, diskarte at talino ng mga coach at galing ng mga player ang kailangan upang manalo sa laro.

Napatunayan natin na pareho talagang magaling ang bawat player at coach ng dalawang koponan at sigurado ako na breaks of the game lang ang magiging sitwasyon.

***

Binabati ko ang mga player ng Keanzel basketball team na halos lahat ay sila ang league leaders sa PSL 21U gaya ni Anjo Geronga na leader sa 3-point percentage at kasama din si JC Yambao.

Sa assist naman ay si Reed Baclig at sa rebound ay si Christian Camay.

Kaya marami ang bilib sa mga manlalaro ng Keanzel dahil na rin sa edad nila na mas bata kumpara sa iba.