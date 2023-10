‘E.A.T.’ naghahanap ng ipapareha kina Atasha, Carren, Ryzza?

Team Hopia ang avid viewers ng ‘E.A.T.’ ha!

Hoping kasi sila na ang latest pa-contest ng TV5 noontime na ‘Mr Cutie! Boys Got Talent’ ang maging way upang maka-discover ng new talented at poging heartthrobs na maaaring i-partner sa beautiful Dabarkads single ladies.

Kilig-kiligan kasi ang viewers kapag napapanood nilang ini-interview nina Ryzza Mae Dizon, Carren Eistrup, at Atasha Muhlach ang mga guwapong boys matapos umawit ng mga ito ng live sa show.

Super game rin kasi ang mga girls kapag tinutukso sila ng co-hosts nila sa mga cute boys.

Mukhang na miss na ng Legit Dabarkad fans ang AlDub, ang phenomenal tandem na nagpasikat kina Alden Richards at Maine Mendoza sa dating noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon, kaya gusto nilang makabuo ng bagong love teams.

Kung magkatotoo ang hiling ng mga faney, magiging kaabang-abang Ito at siguradong kakabog na naman sa mga kalabang shows.

Bongga!

(Ogie Narvaez Rodriguez)