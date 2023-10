DLSU prof wagi ng UK award sa imbentong sensor

UMUKIT ng kasaysayan ang isang propesor sa De La Salle University-Manila (DLSU-Manila) nang manalo ito ng second place sa Queen Mary United Kingdom (UK) Best PhD in Robotics Award.

Siya si Dr. Alexander Abad, ang 43-anyos na professor sa Department of Electronics and Computer Engineering (DECE) sa DLSU-Manila na kinilala sa UK para sa ginawa niyang pag-aaral na may titulong “Fine-grained Haptics: Sensing and Actuating Haptic Primary Colours (force,

vibration, and temperature).”

Tinawag ni Abad ang kanyang imbensyon na “HaptiTemp” sensor, isa itong silicone-based sensor na may kakayahang tumuklas at sumukat ng iba’t ibang antas ng temperatura.

May kakayahan din itong makabasa ng vibration o pakiramdam na parang sa tao. Lahat ng ito ay dahil sa paggamit ng murang silicone sponge na available sa merkado.

Ayon kay Abad, malaking bentahe ito sa sektor ng medicine, space exploration, material texture analysis at telerobotics.

Ipinakita niya ang kanyang imbensyon sa ginanap na 2023 Towards Autonomous Robotic Systems (TAROS) Conference, ang longest-running international conference sa robotics at autonomous systems na pinangunahan ng UK noong Setyembre 14.

Nagpasalamat naman si Abad sa suporta ng Department of Science and Technology – Engineering Research and Development for Technology (DOST-ERDT) Foreign PhD scholarship at sa Mme. Maillefer Study Program ng DLSU-Manila dahil hindi niya aniya ito makakamit kung wala ang

tulong ng mga ito.