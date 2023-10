Dehins pa tapos ang misyon! Eumir Felix Marcial reresbak sa Olympics

MISYON pa rin ni Eumir Felix Marcial ang makasungkit ng gold medal sa Olympics.

Nahawi ni Eumir ang unang hadlang pabalik sa Olymlics sa Paris sa susunod na taon nang manalo kontra Ahmad Ghousoon ng Syria sa semifinal bout ng 19 Asian Games sa Hangzhou Gymnasium sa Hangzhou, China kamakailan.

Kagabi habang isinusulat ang balitang ito, nakasalang na si Marcial sa gold medal round sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Hindi naging madali para sa four-time Southeast Asian Games champion na masuntok ang isang pwesto sa Olympiad matapos simulang sumabak sa Round-of-32 sa Asiad kontra kay Dalai Ganzorig ng Mongolia na nagtapos sa 5-0 unanimous decision.

Muli niyang dinaig ang karibal na Vietnamese na si SEA Games medalist Manh Cuong Nguyen sa 5-0 unanimous decision sa Round-of-16.

Naging malaking pagsubok para kay Marcial ang 2023 Phnom Penh, Cambodia biennial meet champion na si Weerapon Jongjoho ng Thailand sa quarterfinals nang bilangan ito ng standing eight-count kasunod ng malutong na tama sa mukha sa first round.

Inamin ni Marcial na nasaktan siya sa naturang patama, subalit kinailangan niyang labanan upang tapusin ang kanyang misyon, na kaliwa’t kanan ang iniwang responsibilidad kabilang ang ikalimang professional fight sa Estados Unidos.

Sualit, hindi sumuko sa laban si Marcial at pinakawalan ang isang matinding banat upang pabagsakin ang Thai boxer sa nalalabing 14 segundo ng second-round.

“Sabi ko baka hindi na para sa akin itong Olympics,” wika ng emosyunal na si Marcial nang kwestyunin ang sarili kung makakapaglaro pang muli sa Olympics matapos tapyasin ang kanyang orihinal na weight class na under-75kgs sa Paris Games.

Gayunpaman, nabigyan ito ng malaking suporta at insipirasyon ng asawang si Princess upang muling sumubok na makapasok sa Olympiad sa pamamagitan ng pagsabak sa mas mabigat na dibisyon na under-80kgs para sa Asiad.

“That’s Eumir, he’s very focused and dedicated and he has trained well not only for the Asian Games but also for his Olympic qualification,” bulalas ni Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham ‘Bambol’ Tolentino, na isa sa mga pinasalamatan ni Marcial sa kanyang paghahangad ng ikalawang dikit na Olympic stint, gayundin sina ABAP (Association of Boxing Alliances in the Philippines) Chairman Ricky Vargas, at boxing legend at MP promoter Manny “Pacman” Pacquiao.

Si Marcial ang pang-apat na Filipino na sasabak sa Paris Games simula Hulyo 26 hanggang Agosto 11 sa susunod na taon kasama sina World No.2 at 2023 Hangzhou Games gold medalist Ernest John Obiena sa men’s pole vault, at mga gymnast na sina Carlos “Caloy” Yulo at Aleah Finnegan.

