Dahil sa ‘Tabing Ilog’: BGYO JL, Akira, BINI Jhoanna maraming kailangang i-sacrifice

Kasama ang BGYO members na sina Akira Morishita at JL Toreliza sa ‘Tabing Ilog: The Musical’. Kasama rin sa nasabing theater musical na collaboration ng Star Magic at PETA (Philippine Educational Theater Association) si BINI Jhoanna Robles.

Sa presscon nga ng ‘Tabing Ilog: The Musical’ ay inusisa ko sina JL, Akira at Jhoanna kung paano na ang kanilang mga grupo ngayong kasali sila sa nasabing theater musical?

Marami rin kasing ganap ang BGYO P-pop boy group na kinabibilangan nina JL at Akira, pati ang BINI girl group na kinabibilangan naman ni Jhoanna, nangangahulugan bang hindi sila makakasama sa ilang mga proyekto ng kani-kanilang grupo?

Sey ni Jhoanna, “Actually matrabaho po talaga ang ‘Tabing Ilog: The Musical’ at sa una pa lang po, eh, nasabihan na kami na marami talaga kaming isa-sacrifice for this project.”

Maging sina JL, Akira raw ay marami ring mami-miss na events ng BGYO, pero kailangan nilang gawin ‘yon dahil malaking karangalan din daw sa kanila ang mapabilang sa ‘Tabing Ilog: The Musical’.

Excited nga sina JL, Akira na magpapalitan sila bilang si Rovic na ginampanan noong 90s ni John Lloyd Cruz sa weekly afternoon series ng ABS-CBN.

Anyway, ang ‘Tabing Ilog: The Musical’ ay magaganap sa PETA Theater simula November 10 2023 hanggang December 10, 2023. Buy your tickets online at KTX.PH!

Bongga!