Biktima ng Cambodia crypto scam nailigtas

DALAWANG biktima ng illegal recruitment ang nasagip ng Bureau of Immigration (BI) nang maharang ang pag-alis ng mga ito para magtrabaho sa Cambodia bilang crypto scammer.

Ayon kay BI commissioner Norman Tansingco, naharang ang dalawa sa NAIA Terminal 3 bago makasakay ng Cebu Pacific flight pa-biyaheng Bangkok, Thailand.

“If not for the vigilance of our BI officers at the airports, they would have been in Cambodia right now working for employers who might harm and maltreat them as experienced by many of our countrymen who went there before them,” ani Tansingco.

Tinukoy ni Tansingco ang sinapit ng ilang Pinoy na nasagip sa Cambodia mula sa kamay ng malulupit na crypto scammer kung saan ay minaltrato, sinaktan at inabuso sila ng sindikato.

Nagpanggap umanong turista ang dalawang pasahero para magbakasyon sa Bangkok.

Gayunman, kaduda-duda aniya ang kanilang mga dokumento hanggang umamin ang mga ito na susunduin sila ng handler sa Bangkok at saka sila pupunta sa Cambodia para magtrabaho bilang encoder na may buwanang sahod na P40,000. (Mina ­Navarro)