BBM tiniyak kapakanan ng mga titser

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa lahat ng mga pampublikong guro na ipaprayoridad ng gob­yerno ang kapakanan ng mga ito.

Ito ang laman ng mensahe ng presidente sa selebrasyon ng World Teachers­’ Day kung saan ipinaabot ang pagbati sa mga guro.

Hindi aniya matawaran ang sakripisyo ng mga guro dahil malaki ang papel ng mga ito sa paghubog sa kanilang mga estudyante bilang mabuting mamamayan ng bansa.

“Happy World Teachers’ Day to our educators, to whom our nation owes an immeasurable debt,” anang Pangulo.

Nangako si Pangulong Marcos na ibibigay ng gobyerno ang suporta para sa kapakanan ng mga guro pati na sa pamilya ng mga ito. (Aileen Taliping)