Ayaw pang mag-panic! Kurt Reyson, Letran susungkitin 1st win

Standings W L

Lyceum 4 0

Mapua 3 1

JRU 3 1

EAC 2 1

San Beda 2 1

San Sebastian 1 2

Perpetual 1 2

Saint Benilde 1 3

Letran 0 3

Arellano 0 3

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Centre)

2:00pm –Lyceum vs Arellano

4:00pm — Letran vs San Beda

HINDI pa natataranta ang grupo nina Kurt Reyson at defending champions Letran Knights kasunod ng tatlong dikit na kabiguan sa simula ng NCAA Season 99 men’s basketball tournament sa 0-3 kartada.

Pipiliting pumasok sa win column ng Letran kontra San Beda University Red Lions sa tampok na laro ngayong Biyernes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Malaki ang paniniwala ni coach Rensy Bajar na kinakailangan nang magtiwala ng husto ng mga manlalaro sa pinapatakbong sistema higit na nang matalo sa Emilio Aguinaldo College Generals 65-75 nitong nagdaang Linggo.

Huling beses natikman ng Letran ang pagkabigo sapol noong Season 91 sa 69-83, habang pinasabog ito ng Jose Rizal University Heavy Bombers sa opening game sa 79-85 at pinasuko ng league-leading na Lyceum of the Philippines University Pirates sa 69-70.

“This is not the time to panic, but this is the time to trust the system, trust one another. So ‘yun ‘yung kailangan namin ma-address in the coming games,” wika ni Bajar.

Haharapin ng Letran ang Beda sa main game sa alas-4 ng hapon, matapos ang harapan ng nangungunang Lyceum Pirates at wala pa ring panalong Arellano University Chiefs sa alas-2.

“So far in our first three games, winnable naman ‘yung mga games. Problema lang namin down the stretch, doon kami nagka-kanya-kanya. Half of the team is bago pa lang, seven veteran players ‘yung nawala,” dagdag ni Bajar.

Kumakamada ang 5-foot-9 na tubong Davao Occidental na si Reyson ng 14 puntos kasama ang 5 assists, 4.3 rebounds, 0.7 steals, 3.7 turnovers at masaklap na shooting percentage na 22.4 (10-of-42), kabilang ang masamang 14.8 sa three-point line, ngunit mataas sa free throw line sa 91.4.

“So ‘yung maganda nito is as early as now, nakakakuha na kami ng ganitong klaseng game para at least there’s room for improvements. ‘Yun ‘yung kailangan namin tingnan as a team, sa video, na pwede naming dalhin sa susunod na game para matuto kami,” paliwanag ni Bajar.

(Gerard Arce)