Ayaw lang daw manapaw ng mga drag queen: Stylist ni Paolo umalma sa pamba-bash sa pananamit ng TV host

Natatawa na lang ang head stylist ng ‘Drag Race Philippines’ na si Edriann ‘Yannie’ Tuy kapag binabatikos ng viewers ng series ang style ng pananamit ni Paolo Ballesteros.

Mas bet kasi ng netizens ‘yung style ng pananamit ni Paolo noong first season. Mas bongga, mas nangangabog nga raw, ha!

Naloka nga si Yannie dahil ang binabatikos ng mga accla ay gawa rin niya.

Pinaliwanag nga niya na sinadya pala talaga nila Paolo na simplehan lang ang styling at outfit nito para hindi ma-outshine ang mga contestant ng ‘Drag Race Philippines’ Season 2.

Inamin ng stylist na campy-campy ang peg nila noong first season kaya super outrageous at nagpaka-bongga talaga sila.

Pero gusto nga raw nila na maiba ang styling sa second season.

Ayaw nga raw kasi ng host nila na masapawan pa nito ang kweens ng serye kaya mas pinili nilang paglaruan ang iconic 80s and 90s fashion trends. Simple pero colorful naman daw.

Tameme ang mga basher nang mapanood ang video ng head stylist at mas lalo silang humanga sa pagiging humble at ‘mothering’ ni Mama Pao sa kanyang mga anak-anakang drag queens sa series.

Sigaw nga ng fans ni Paolo, mas bet pa rin daw nila ang award-winning host para sa third season ng ‘Drag Race Philippines’.

In fairness, magaling naman talaga si Paolo at tigilan na ang isyu tungkol sa style ng pananamit niya sa second season dahil ayaw lang talaga niyang manapaw, ha!

At least malayo si Paolo sa ibang hosts na kilala ko, ‘noh?!

‘Yun na!